Son dakika haberi: Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
13.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:21
Son dakika haber... Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
- İstanbul
Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çantay'ın cenazesinin daha sonra Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı