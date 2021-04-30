Son dakika haberi! Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor
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Son dakika haberi! Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi: Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor Balıkesir'in Tek Hayalisi Pandemi nedeniyle online olarak sanatını sürdürüyor 2004 yılından bu yana Karagöz Hacivat gölge oyunu oynatan ve Kavuklu tiplemesi ile çocukların gönlünde taht kuran Balıkesir'in tek hayalisi Murat...

Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor

Balıkesir'in Tek Hayalisi Pandemi nedeniyle online olarak sanatını sürdürüyor

BALIKESİR - 2004 yılından bu yana Karagöz Hacivat gölge oyunu oynatan ve Kavuklu tiplemesi ile çocukların gönlünde taht kuran Balıkesir'in tek hayalisi Murat Seyman pandemi nedeniyle online olarak evlere konuk oluyor.

Geleneksel Türk gölge oyunu sanatının Balıkesir'deki tek ustası olan Seyman, Hacivat ve Karagöz'ü önce yaşatmak, daha sonra toplumun her kesimiyle buluşturarak nesilden nesile aktarılması için büyük uğraş veriyor.

Bugüne kadar Ramazan Gecelerinde seyirci ile buluşan Seyman, pandemi sürecinde toplu etkinliklerin yapılmaması ve çocuklardan gelen yoğun talep üzerine oyunlarını interaktif olarak sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

Sındırgı Belediyesi sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayınlarda Karagöz Hacivat gölge oyunu ve Kavuklu Pişekar orta oyunu ile hem gelecek nesillere Ramazan ve orta oyunu kültürü aktarılıyor hem de sosyal mesajlarla daha bilinçli bireyler haline gelmeleri hedefleniyor. Özellikle tam kısıtlama ve pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken Temizlik, Maske ve Mesafe kuralları da oyunların içerisinde işlenerek izleyenlere de örnek oluyor. Ramazan gecelerinin online olarak evlere taşınmasının yanında çocuklarla öğretici sorularla yarışmalar da yorum kısmından gerçekleştiriliyor.

Pandemi kuralları oyunlarda işleniyor, çocuklara sosyal mesaj veriliyor

Pandemi nedeniyle sanatını sürdürmek adına evlere online olarak konuk olmayı ve çocuklara bir nebzede olsa sosyal mesaj vermeyi hedefleyen hayali Murat Seyman Sındırgı ilçesine 2006 yılında üniversite öğrencisi olarak geldiğini belirterek" Karagöz Hacivat oynatmaya Bursa'da başladım. 2004'lü yıllardan itibaren oynatmaya başladık. İlk gösterimizi 2006 yılında Sındırgı'da yaptık. O günden bu güne çocukların sevgilisi olduk. Karagöz Hacivat oynattık. Gölge oyunları yaptık. Kavuklu ile Pişekarla, Çırağıyla Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi olduk. Ama şimdi maalesef 2 senedir pandemi nedeniyle, sahnelerden uzak kaldık. Çocuklarla görüşemiyoruz. Biz de bu nedenle dedik ki madem çocuklar bize gelemiyor, biz de onların evlerine gidelim. Online yarışmalarla sosyal medya hesapları üzerinden, onlara Karagöz Hacivat'ı, yine eski Ramazan gecelerini canlandıralım, Karagöz Hacivatı gölge oyununu gösterelim. Kavuklu ve Çırağı ile güzel oyunlarla onları evlerinde şenlendirelim, hem çocuklarımızın bu pandemi sürecinde, hatta tam kısıtlama sürecinde çocuklarımızla ailelerimizle evlerde bizi izlesinler. Biraz vakit geçirebilecek alternatifleri olsun. Yarışmalarla birlikte de güzel bir Ramazan geçirmelerini diliyoruz. Bu mesleği de bırakmamayı, hobi olarak da olsa sürdürmeye devam ediyorum. Son zamanlar da duyduğumuz kadarıyla Balıkesir'de tek kalmışız. Balıkesir'in de tek hayalisi biziz. Bu nedenle hem onur duyuyoruz. Böyle bir sanatı kültürü yaşatmaktan dolayı. Hem de bir nebze çocuklara interaktif oyunlarla birlikte, bir şeyler öğretebiliyorsak, sosyal mesaj verebiliyorsak, ne mutlu bizlere" dedi.

2011 yılından bu yana bu sanatın içinde yer aldığını belirten, yardak ve çırak olarak görev yaptığını belirten Mustafa Çelik ise "2011 yılından beri Murat abinin yanındayım. Onunla birlikte 2011 yılından beri beraberiz. Ben de bir nebze bu sanata katkı sunabilmek için tef çalıyorum. Murat abinin gerçekten bilgisi deneyimi oldukça yüksek, ben de kendisine bu sanatta bir nebze de olsun tefle yanında olmaya çalışıyorum. Onun oynatmış olduğu tasvirler ve çıkarttığı sesler gerçekten çok zor. Bende öğrenmeye çalışıyorum. Ben ona perde arkasında tef çalarak aynı zamanda sahne önünde pişekar olarak çırak olarak gösteriye katkı sunuyorum. İnşallah ben de kendisinden bu güne kadar birçok şeyi öğrendim. Hedefim onun gibi bu perde kuklalar oynatmak. Bu kültürü ilelebet yaşatmak" dedi.

Son dakika haberi! Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor
Son dakika haberi! Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor
Son dakika haberi! Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor
Son dakika haberi! Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK

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