Son dakika haberi... Karadenizli polis memuru, şivesiyle gülümsetti
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Son dakika haberi... Karadenizli polis memuru, şivesiyle gülümsetti

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan bir polis memurunun şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri güldürdü.

Son dakika haberi... Karadenizli polis memuru, şivesiyle gülümsetti
30.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:56

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan bir polis memurunun şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri güldürdü. Polis memuru, maske takmayanlara ise cezai işlem uyguladı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske kullanımı konusundaki uyarı ve cezai işlem uygulamaları devam ediyor. İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan ve Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru Murat C.'nin vatandaşlara Karadeniz şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri gülümsetti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın önemine vurgu yapan Murat C., takmayanlara ise cezai işlem uyguladı.


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Kaynak: DHA

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