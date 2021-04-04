Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması önceki gün gece saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp yarın saat 05.00'te bitecek.

Gaziantep'te kentin işlek noktalarında kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirleri denetledi.

Öte yandan kent turizminin önemli bölgeleri arasında yer alan tarihi ve turistik Bey Mahallesi'nde de sakinlik dikkati çekti.

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklar boşalırken, emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Belediyesi ekipleri de cadde ve yollarda temizlik yaptı.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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