Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.