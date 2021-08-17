Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
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Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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