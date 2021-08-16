Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
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Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini belirtti.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği vurgulandı.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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