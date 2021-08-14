Son dakika haberi | Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı