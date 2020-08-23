Son dakika haberi: Karadeniz'deki doğal gaz keşfi
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Son dakika haberi: Karadeniz'deki doğal gaz keşfi

Son dakika haberlerine göre Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin "büyük bir gurur" olduğunu bildirdi.

Son dakika haberi: Karadeniz'deki doğal gaz keşfi
23.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:22

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin "büyük bir gurur" olduğunu bildirdi.

Demir, açıklamasında, tam bağımsızlığın en büyük kriterlerinden birisi olan enerjide dışa bağımlılığın Zonguldak açıklarında bulunan doğal gaz rezervi ile son bulacağına inandığını belirtti.

Demir, açıklamasında, şunları kaydetti:

"2023 yılında kullanıma verilmesi planlanan doğal gazın tüm ekonomik tabloyu sonsuza kadar değiştirebilecek bir keşif olduğu konusunda hemfikiriz. Biz Zonguldaklıları ayrıca mutlu eden ve gururlandıran 150 yıl önce de bugün de ekonomik kurtuluş reçetesini yazan kentin Zonguldak olmasıdır. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmesine koklaşabilir taşkömürü ile destek veren Zonguldak, 2020 yılında yine ve yeniden ülkesine bir enerji çeşidi hediye ederek muasır medeniyetler seviyesine gelebilmesi önündeki en büyük engellerden birisinin ortadan kaldırılmasına katkı vermiştir. Her yıl 50 milyar doların bütçeye destek vermesi, döviz çıktısının engellenmesi,enerjide dışa bağımlılığın kaldırılması her Türk vatandaşının beklentisi ve umududur. Türkiye'ye bu gururu yaşatan cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve Fatih Sondaj Gemisi personeline teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: AA

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