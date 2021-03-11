Son dakika haberi: Karadeniz'de yük gemisi battı: 2 ölü
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Son dakika haberi: Karadeniz'de yük gemisi battı: 2 ölü

11.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:40
Son dakika haberi: Karadeniz'de yük gemisi battı: 2 ölü

Son dakika gelişmesine göre Romanya açıklarında Komorlar bandıralı "Volgo Balt 179" yük gemisinin batması sonucu 2 Ukraynalı hayatını kaybetti.

Romanya açıklarında Komorlar bandıralı "Volgo Balt 179" yük gemisinin batması sonucu 2 Ukraynalı hayatını kaybetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yük gemisinde bulunan 13 Ukrayna vatandaşından 10'unun kurtarıldığını bildirdi.

Sözcü Nikolenko, 2 kişinin öldüğünü, bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna medyasında, Komorlar bandıralı geminin, Rostov-na-Donu Limanı'ndan Köstence Limanı'na gittiği ifade edildi.

Geminin kuvvetli fırtına nedeniyle battığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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