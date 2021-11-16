Son dakika haberi... Karadağ Milli Takımı'nda koronavirüs şoku

Karadağ Milli Takımı'nda daha önce ise Stevan Jovetic, Adam Marusic ve Nebojsa Kosovic'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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