Son dakika haberi: Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yağan yağmurla mercimek eken çiftçinin yüzü güldü.

Son dakika haberi: Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü
30.06.2020 08:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:13

ŞANLIURFA, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yağan yağmurla mercimek eken çiftçinin yüzü güldü. 50 dönümlük arazide mercimek eken Mesut Akpirinç, dönüm başı 250 kilo ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da, Haziran ayı başında başlayan ve hala devam eden mercimek hasadında sona yaklaşılıyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde mercimek eken çiftçilerin yüzü yağışlarla güldü. Güneydoğu'nun kavurucu sıcağında hasat yapan çiftçiler, iyi verim bekledikleri mercimekten dönüm başı 250 kilo ürün bekliyor.

'KİLO BAŞI 3 TL BEKLİYORUZ'

Çiçekliyurt Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazisine mercimek eken Mesut Akpirinç, hasat için çevre köylerden getirttiği işçilere günlük 100 TL yevmiye verdiğini belirterek, "Bu sene hayırlısıyla hasada başladık. Mercimeği biçiyoruz. Bu sene 50 dönümlük arazimde mercimek ektim. Her dönüm için ortalama 250 kilo verim bekliyorum. Allah kaza bela vermezse ortalama 10 ton mercimek bekliyoruz. Mercimeğin fiyatını bu sene kilo başına 3 TL bekliyoruz" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi Haber
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı Haber
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı Haber
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi Haber
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu Haber
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Bu fotoğraf sebebiyle 13 kişiye rekor ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Bu fotoğraf sebebiyle 13 kişiye rekor ceza
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Halife Hafter Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Demet Akalın Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Milli Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 08:13:28. #1.15#
title