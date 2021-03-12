Son dakika haberi: Karacabey'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
12.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:39
Son dakika haberi: Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çekicinin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çekicinin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Bursa-Balıkesir kara yolunda, Olcay T. idaresindeki 41 KF 736 plakalı çekici üzerindeki otomobille devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan