Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'Muhtar bile olamazsın' tepkisi
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa Balıkesir karayolu üzeri Harmanlı kırsal mahallesi çıkışında meydana geldi. Harmanlı kırsal mahallesi tarafında bulunan 16 HDD 75 plakalı otomobil sürücüsü Murat Acar bir anda Bursa Balıkesir anayoluna çıktı. Bu esnada anayolda seyir halinde bulunan Metin Şen idaresindeki 16 S 8357 plakalı servis aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alınan döndü.

Kaza sonrası Bursa Balıkesir karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Acar ve servis şoförü Metin Şen'in yanı sıra serviste bulunan işçiler tedbir amaçlı ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Semih Yalçın Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Guy Ritchie Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 05:37:23. #1.15#
title