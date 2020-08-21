Son dakika haberi! Karacabey Belediyespor'da 4 transfer Son dakika haberleri: TFF 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, iç transferde Berk Taşkın ile anlaşmaya varırken; İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın, Bayrampaşaspor'dan kaleci Veysel Sapan ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, iç transferde Berk Taşkın ile anlaşmaya varırken; İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın, Bayrampaşaspor'dan kaleci Veysel Sapan ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor, iç transfere futbolcularından Berk Taşkın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Abdullah Dıjlan Aydın ile Yusuf Türk ile 1'er yıllık, Veysel Sapan ile de 3 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul Berk Taşkın, Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Berk Taşkın ile anlaştık. Kendisi gelecek vaat eden bir oyuncu. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kaynak: DHA