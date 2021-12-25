Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama

Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Karabük'te 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Bu arada kavgada yaralanan 1 kişinin Ankara'daki bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

16 Aralık'ta 100. Yıl Mahallesi'nde bir büfede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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