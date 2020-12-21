Son dakika haberi | Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haberi | Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:48
Son dakika haberi | Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın

Son dakika gündem haberi... Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak bilinen Karabük'ün Ezkipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasında görevli restoratörler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak bilinen Karabük'ün Ezkipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasında görevli restoratörler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, at, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen Hadrianaupolis'te Kastamonu Müzesi başkanlığında Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde sürdürülen kazı çalışmalarında görevli restoratörler Serhat Ankut ve Bengisu Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Ankut ve Yılmaz, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Fabio Teixeria'nın "Rio'da koronavirüs protestosu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Serhat Ankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansında çalışanların, ne şartlar altında çalıştıklarını haberleri izlerken tahmin ettiklerini söyledi.

Zorlu çalışmayı fotoğrafları görünce daha iyi anladıklarını belirten Ankut, "Açıkçası fotoğrafları seçerken zorlandım, duygulandım da. Bence hepsi birbirinden güzeldi. Zorlansak da kararımızı verdik." dedi.

Bengisu Yılmaz da fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Karar vermekte zorlandığını dile getiren Yılmaz, "En etkilendiklerimizi oyladık. Yaptıkları iş çok önemli. Bunları göstermek ve yaşatmak harika." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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