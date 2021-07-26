Son dakika haberi: Karabük'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kıranköy Kavşağı'nda ışıklarda duran R.T. idaresindeki 78 M 6007 plakalı minibüse Ü.Ç. yönetimindeki 18 DD 377 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazaya, F.F.T'nin kullandığı 34 DC 3505 plakalı otomobil de karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ü.Ç. ve D.T, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu