Son dakika haberi | Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika haberi | Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bir köyde kamu arazisine Hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarını aldı.

Bölgedeki arama yapan ekipler, araziye ekili bir miktar Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış kubar esrara el koydu.

Ekimi yapanların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgeye gelen ve bir süre takip ettikleri aracı durdurdu.

Araçta ve şüpheliler G.S. (32), A.M.S. (28) ve A.Ş.Y'nin (29) üst aramasında, bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.S. ve A.M.S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

'Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri' diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu tamamlandı! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu tamamlandı! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:09:39. #1.15#

title