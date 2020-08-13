Son dakika haberi | Karabük'te uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi
Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliğinde 181 obje ile 20 sikke ele geçirildi.
13.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:46
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliğinde 181 obje ile 20 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı.
İlçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 181 obje, 20 sikke ve kazı malzemeleri ile 400 gram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu bulundu.
Operasyonda, Y.Ü. ve Y.E.İ. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA