Son dakika haberi: Karabük'te uyuşturucu madde operasyonunda iki kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İl dışından Karabük'e gelen H.M. ve B.A. isimli şüphelileri takibe alan ekipler, kent merkezinde durdurarak üst araması yaptı.
Üzerlerinden 323 sentetik hap ile 2,70 gram skunk maddesi çıkan şüpheliler, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartlarıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler