Son dakika haberi! Karabük'te trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
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Son dakika haberi! Karabük'te trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Karabük-Bartın Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Karabük'te trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
13.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:19

Karabük-Bartın Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (37) idaresindeki 67 TZ 148 plakalı otomobil, Ahmet Usta mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü İ.Ç. ile birlikte otomobilde bulunan G.Ç. (40), G.Ç. (1), E.Ç. (9), A.C. (34), A.C. (1) ve S.C. (8) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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