Son dakika haberi | Karabük'te sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi | Karabük'te sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

12.12.2020 01:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:36
Son dakika haberi | Karabük'te sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Karabük'te evinde sahte alkol sattığı iddiasıyla ikametine operasyon düzenlenen S.B. gözaltına alındı.

Karabük'te evinde sahte alkol sattığı iddiasıyla ikametine operasyon düzenlenen S.B. gözaltına alındı. Olay yerinde çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; S.B. isimli şahsın ikametinde sahte alkol sattığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine adrese baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 3 adet 1'er litrelik şişelerde sahte alkol, 1 adet 2,5 litrelik pet şişede sahte alkol, 1 adet 5 litrelik pet şişede sahte alkol ile bir adet MP5 görünümlü seri ve tek atış yapabilen kurusıkı silah ele geçirildi.

Şüpheli S.B. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Ayrıca kurusıkı tabancayla ilgili de idari yaptırım uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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