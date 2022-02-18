Markete giren tilki kameraya yansıdı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markete giren tilki, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markete giren tilki, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye inen tilki, Barış Mahallesi'nde bir süre dolaştıktan sonra markete girdi.
Markette yiyecek arayan tilki, görevlileri fark edince gözlerden kayboldu.
Tilkiyi gören market görevlileri ve müşteriler, şaşkınlık yaşadı.
Öte yandan tilkinin markete girmesi ve içeride dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı.