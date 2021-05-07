Son dakika haberi! Karabük'te koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları unutulmadı
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Son dakika haberi! Karabük'te koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları unutulmadı

Son dakika haberi! Karabük'te koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Hastane yönetimi, yaklaşık 850 çalışana, Hemşireler, Ebeler ve Anneler Günü ile Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler ile fidan verdi.

Hastane yöneticilerine de hastane başhekimi Nihat Yılmaz tarafından plaket verildi.

Başhekim Yılmaz, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yaptığını belirterek, "Bize çok yardımcı oldular. Hepsine minnettarız. En azından hatırlanmaları onları mutlu etmiştir inşallah." dedi.

Başhemşire Sibel Gül de salgın süresince tüm sağlık çalışanlarıyla hastalara en iyi şekilde bakmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Hastane çalışanlarının bu süreçte çok yorulduğunu vurgulayan Gül, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hem Anneler Günü hem Ramazan Bayramı hem de ebeler ve hemşireler haftası kapsamında onlara elimizden geldiğince hediyelerini vermeye çalıştık. Herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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