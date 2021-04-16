Son dakika haberi | Karabük'te KGYS kameralarıyla trafik denetimi 19 Nisan'da başlayacak
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Son dakika haberi | Karabük'te KGYS kameralarıyla trafik denetimi 19 Nisan'da başlayacak

Son dakika haberi | Karabük'te KGYS kameralarıyla trafik denetimi 19 Nisan'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Karabük'te, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile 19 Nisan'da trafik denetimlerine başlanacak.

Karabük'te, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile 19 Nisan'da trafik denetimlerine başlanacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesinde Güvenli Sistem Yaklaşımı ile mevcut trafik güvenliği seviyesinin daha üst basamaklara çıkarılması ve 2030 yılında trafik kazası sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Trafik güvenliğine katkı sunulması amacı kapsamında KGYS kullanılarak trafik kural ihlallerinin tespit edilmesi ile sürücülerde algılanan yakalanma risk duygusunu geliştirerek trafik kazalarının önlenmesi hedefine yönelik KGYS'lerden denetim yapmak üzere Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğümüzce 19 Nisan'da görevlendirme yapılmış olup bu tarih itibarıyla il merkezinde KGYS ile trafik denetimi başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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