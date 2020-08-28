Son dakika haberi | Karabük'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü, kardeşi yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
28.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:51
Karabük'ün Yenice ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü alanında bulunan İncedere kesim bölgesinde çalışan Orhan (55) ve kardeşi Hüseyin Akbıyık, kestikleri ağacın altında kaldı.
Olayı gören diğer işçiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan Akbıyık'ın öldüğünü belirledi. Hafif yaralanan Hüseyin Akbıyık'ın tedavisi ise ayakta yapıldı.
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Kaynak: AA