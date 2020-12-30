Son dakika haberi... Karabük'te kanala devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Karabük'te kanala devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

30.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:45
Son dakika haberi... Karabük'te kanala devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen Salih K. (34) yönetimindeki 57 AAF 539 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü Salih K. ile eşi Azize (34), çocukları Ada Meryem (10) ve Ayaz K. (6) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih K. ve çocuklarını ayakta tedavi ederken, Azize K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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