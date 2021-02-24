Son dakika haberi: Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

24.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:38
Son dakika haberi: Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S.U. (24) idaresindeki 78 AJ 569 plakalı hafif ticari araç ile D.Ö. (66) yönetimindeki 78 BV 398 plakalı otomobil Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan E.Ö. (67), Y.Ö. (29), E.M.Ö. (6) ve hafif ticari araçtaki A.B.G. (20) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Diğer kazada ise Y.Ç. (35) idaresindeki 06 BC 0787 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen işitme engelli Fatma Karademir'e (56) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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