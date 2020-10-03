Son dakika haberi | Karabük'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi | Karabük'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

03.10.2020 00:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:46
Son dakika haberi | Karabük'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te, bir minibüsü çaldığı ileri sürülen kişi polis ekiplerince yakalandı.

Karabük'te, bir minibüsü çaldığı ileri sürülen kişi polis ekiplerince yakalandı.

N.Y'ye ait 78 BC 533 plakalı minibüsün Kartaltepe Mahallesi'nde park halinde anahtarı üzerindeyken çalındığı, polis ekiplerine bildirildi.

Olay üzerine çalışma başlatan polis, S.D. idaresindeki minibüsü Namık Kemal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yakaladı.

218 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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