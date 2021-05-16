Son dakika haberi! Karabük'te eve giren yılanı itfaiye yakaladı
Son dakika haber... Karabük'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Karabük'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde bir eve yılan girdi.
Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler