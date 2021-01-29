Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez İsmetpaşa Mahallesi Ömer Kadı Sokak'ta Metin Karakaş'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu