Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü

29.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:31
Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez İsmetpaşa Mahallesi Ömer Kadı Sokak'ta Metin Karakaş'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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