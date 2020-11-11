Son dakika haberi... Karabük'te "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberi... Karabük'te "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

11.11.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:04
Son dakika haberi... Karabük'te

Son dakika haberlerine göre Karabük'te, jandarma ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te, jandarma ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 78 BE 455 plakalı otomobilini tamir için Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ne bırakan Emirhan T, anahtarı takılı olan aracının çalındığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Otomobilin kent merkezine giriş yaptığının bildirilmesi üzerine polis ekipleri, Namal Kavşağı yakınlarında otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobilin sürücüsü Yasin A. ve yanındaki 2 kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 21:05:31. #1.15#
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