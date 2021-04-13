Son dakika haberi... Karabük'te devrilen kargo kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
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Son dakika haberi... Karabük'te devrilen kargo kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Karabük'te devrilen kargo kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol kenarına devrilen kargo kamyonunun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol kenarına devrilen kargo kamyonunun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Ankara istikametinden Karabük yönüne giden M.B.Ç. idaresindeki 67 ABP 654 plakalı kargo kamyonu, Aslanlar köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağlık ekibi istemedi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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