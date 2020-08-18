Son dakika haberi! Karabük'te çalıntı otomobille kaza yapan kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberi! Karabük'te çalıntı otomobille kaza yapan kişi ağır yaralandı

Son dakika haberi... Karabük'te çalıntı otomobille kaza yapan kişi ağır yaralandı.

Son dakika haberi! Karabük'te çalıntı otomobille kaza yapan kişi ağır yaralandı
18.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:41

Karabük'te çalıntı otomobille kaza yapan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Serdar Diktepe (22) yönetimindeki 78 SB 094 otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Mehmet Akif Alper idaresindeki 78 AF 422 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Diktepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin sahibi İbrahim Susoy, yaptığı açıklamada, evde uyuduğu sırada otomobilinin dükkanın önünden çalındığını belirterek polisin kendisini arayıp otomobilinin kazaya karıştığını söylediğini ifade etti.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Akif Alper de orta şeritten Safranbolu yönüne giderken otomobilin karşı şeride geçtiğini görünce sağ şeride geçtiğini anlattı. Buna rağmen otomobilin kamyonetine çarptığını vurgulayan Alper, "Otomobil sürücüsünün emniyet kemeri takılı değildi. Camdan dışarı çıktı." dedi.

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Kaynak: AA

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