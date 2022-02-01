Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberi... Karabük'te bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Karabük'te bir kişiyi evine giderek silahla yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişiyi evine giderek silahla yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'nde apartmanda oturan T.G. ile evine gelen A.İ.T. ve S.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ.T. yanındaki tabancasıyla T.G'ye ateş etti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan T.G'yi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise polisin takibi sonucunda suç aletleri ve uyuşturucuyla yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Güncel, Haber

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