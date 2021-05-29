Son dakika haberi: Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Karabük'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla bir kişi de tüfekle yaralandı.

Karabük'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla bir kişi de tüfekle yaralandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı'ndaki Özkardeşler Apartmanı önünde karşılaşan B.D, (20) ve H.D. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

H.D, yanında bulundurduğu bıçakla B.D'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırıdan kurtulan B.D. de apartmanın 4 katındaki evine çıkarak av tüfeği ile camdan ateş açtığı H.D'yi yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye gitmek istemeyen yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Son dakika haberi: Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberi: Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberi: Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberi: Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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