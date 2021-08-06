Son dakika haberi! Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı
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Son dakika haberi! Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı Ekipler yangına müdahale ediyor Karabük'te önceki gün çıkan ormanlık alanda yeniden ikinci yangın çıktı.

Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı

Ekipler yangına müdahale ediyor

KARABÜK - Karabük'te önceki gün çıkan ormanlık alanda yeniden ikinci yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle ilerleyen yangına 6 Arazoz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı,1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelinde yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Öte yandan önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Son dakika haberi! Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı
Son dakika haberi! Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı
Son dakika haberi! Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı
Son dakika haberi! Karabük'te aynı alanda 2 orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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