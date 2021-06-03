Son dakika haberi! Karabük'te 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Son dakika haberi! Karabük'te 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son dakika haberi! Karabük'te 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.

Alınan bilgiye göre, fabrikadaki 33 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile iş yeri hekimine müracaat etti.

İlk tetkikleri yapılan işçiler daha sonra Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri, fabrikada çeşitli ölçümler yaptı, su ile gıda numuneleri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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