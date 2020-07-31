Son dakika haberi! Karabük protokolünden Kurban Bayramı mesajı Son dakika haberlerine göre Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, bayramların önemine değindi.

Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını anlatan Gürel, "Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi siz değerli Karabüklü hemşehrilerimizin, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Maalesef dünyamızda ve ülkemizde Kovid-19 salgını devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayata gün geçtikçe daha da alıştığımız bu günlerde salgınla mücadelenin özü tedbirdir. Henüz aşısı ve tam anlamıyla tedavi edecek ilacı bulunamayan bu hastalıktan korunmanın tek çaresi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olup, sizlerden özellikle bu konuda hassasiyet göstermenizi bekliyor ve hiçbir vatandaşımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gürel, şunları kaydetti:

"Vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Karabüklü hemşehrilerimin nezdinde tüm vatandaşlarımızın ve yeryüzündeki bütün Türk ve Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA