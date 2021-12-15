Son dakika haberi... Karabük merkezli 50 ilde otomobil stokçularına operasyon

KARABÜK (DHA) - KARABÜK merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla 51 kişi hakkında SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltı kararı verildi.

Karabük Valiliği, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otomobil stokçularına yönelik yürüttüğü soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, sıfır kilometre araçların galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve piyasada tekel oluşturulduğu haberler i üzerine savcılık tarafından resen soruşturma açıldığını belirterek, şu açıklamada bulunuldu:

"Yapılan tespitler neticesinde galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişilerin bayilerdeki otomobilleri toplayarak piyasada tekel oluşturdukları, ardından tekel oluşturdukları piyasada vatandaşın bayiden otomobil alma imkanını ortadan kaldırıp stokladıkları otomobilleri bayi liste fiyatlarının çok üzerinde ilan sitelerinde satışa sunarak fiyatların yükselmesine neden olmak şeklindeki hileli hareketleri ile TCK'nın 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunu işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mız tarafından verilen talimat ile ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak 15 Aralık günü Karabük dahil 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrılmış, 51 şüpheli hakkında ise SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

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