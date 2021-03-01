Son dakika haberi | Karabağ savaşı Ermeni halkının psikolojisini bozdu: Akıl hastanelerinde kapasite doldu
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Son dakika haberi | Karabağ savaşı Ermeni halkının psikolojisini bozdu: Akıl hastanelerinde kapasite doldu

01.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:53
Son dakika haberi | Karabağ savaşı Ermeni halkının psikolojisini bozdu: Akıl hastanelerinde kapasite doldu

Son dakika haber... Ermenistan'da Azerbaycan'a karşı kaybedilen Karabağ savaşı sonrası, birçok kişinin travma yaşadığı gerekçesiyle akıl hastanesine başvurduğu bildirildi.

Ermenistan'da Azerbaycan'a karşı kaybedilen Karabağ savaşı sonrası, birçok kişinin travma yaşadığı gerekçesiyle akıl hastanesine başvurduğu bildirildi. Ermeni yetkililer, akıl hastanelerinin dolduğunu ifade ederek, " Savaşın tramvası 50 yılı alabilecekç Acil müdahale şart" dedi.

Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz toplumsal travmayı da beraberinde getirdi. Ülkede andidepresan ilaçlarındaki artışa dikkat çeken yetkililer, akıl hastanelerinde kapasitenin dolduğunu açıkladı. Ermeni Psikanaliz Derneği Direktörü ve psikolog Artur Tonoyan savaş sonrası topumsal travmaya dikkat çekerek, "Gördüklerimiz akıl sağlığı uzmanları için ilginç ama çok karmaşıktı. Çünkü savaşla ilgili deneyime sahip değildik ve aynı zamanda yakın ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydık" dedi. Tonoyan, Dağlık Karabağ'daki tüm çatışma boyunca cephede çalıştığını Dilijan'daki bir rehabilitasyon merkezinde askerlere rehabilite ettiğini sözlerine ekledi.

SAVAŞI PSİKOLOJİLERİ KALDIRMADI

Tonoyan, "Çok deneyimim var. Daha önce cezaevlerinde çalıştım. Ancak savaş travması başka bir şeydir. Bizi de etkileyecek kadar sert bir şey. Bazı psikologların ön saflardan ayrılmak zorunda kaldıklarını biliyorum çünkü bu onlar için çok zordu. Psikolojimiz kaldırmadı" dedi.

Ermenistan'daki akıl hastaneleri çatışmadan önce işlevsel olarak zayıf olduğunu ifade eden Tonoyan," Yeni bir savaşa hazır değildik. Geçmişte Ermeni yetkililerin psikolojik yardımın önemini küçümsüyordu. Bu kez yardım isteyen hükümet oldu" dedi.

"TRAMVAYI ATLATMAK 50 YILI ALABİLECEK"

Psikiyatri Arsen Mekinian de "İnsanların, ülkenin bu travmayı atlatmasının elli yıl alabileceğini anlamaları gerekiyor. İki aşama var: savaşa yakalanan askerler ve siviller için acil psikolojik yardım ve ardından daha uzun ve sinsi Travma Sonrası stres bozukluğu (PTSD) "dedi.


- Ermenistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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