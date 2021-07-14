Son dakika haberi! Karabağ'da özgürlük savaşının fitilini ateşleyen Tovuz şehitleri, ölümlerinin 1. yılında anılıyor

Son dakika haber... Azerbaycan halkı, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Tovuz şehitleri Tümgeneral Polat Haşimov ve silah arkadaşlarını, şehadetlerinin 1. yılında unutmadı.

Azerbaycan halkı, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Tovuz şehitleri Tümgeneral Polat Haşimov ve silah arkadaşlarını, şehadetlerinin 1. yılında unutmadı.

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırısıyla geçen yıl 12 Temmuz'da başlayan ve 14 Temmuz'a kadar süren Tovuz bölgesindeki çatışmalarda şehit düşen 12 askerini anmak için şehitliklere akın etti.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı şehitlikte, şehit Tümgeneral Haşimov ve Albay Ilgar Mirzayev ile 10 silah arkadaşı için dualar edildi, mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Tümgeneral Haşimov'un annesi Semaye Haşimova, oğlunun Azerbaycan halkının rahat yaşaması ve Karabağ'ın alınması için hayatını verdiğini söyledi.

Haşimov'un okul arkadaşı emekli Yarbay İtibar Guluyev de Tovuz'daki şehitlerin Karabağ zaferinin temelini attıklarını belirterek "Topraklarımızın bütünlüğünü sağladık. Şu anda zafer kazanmış bir devletiz. Haşimov hakkında ne kadar konuşsak onun yaptıklarını tam anlatamayız. O, askerlik hayatının her döneminde siperlerde görev almış bir askerdi. Haşimov, Azerbaycan halkının yüreğinde yaşayacak, gelecek nesillere örnek verebileceğimiz kahramanlarımızdan biridir." ifadelerini kullandı.

Emekli Yarbay Elçin Kerimov ise geçen yıl Tümgeneral Haşimov'un şehit olmasıyla Karabağ Savaşı'nın başladığını belirterek "Azerbaycan halkı bir kez daha şahit oldu ki, ordusu Karabağ uğrunda savaşmaya, ölmeye hazır olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." diye konuştu.

Ermenistan, Tovuz'a ağır silahlarla saldırmıştı

Ermenistan 2020'de yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakların dışında bulunan Tovuz'a ağır silahlarla saldırmış, saldırıda Tümgeneral Haşimov ve Albay Mirzayev ile 10 silah arkadaşı şehit olmuştu.

Ermenistan'ın saldırılarına binlerce Azerbaycanlı tepki göstermiş, Milli Meclis'in önünde toplanarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den seferberlik kararı vermesini istemişti.

Azerbaycan'da, Tovuz'da şehit düşenlerin, Karabağ'ın işgalden kurtarıldığı 44 günlük savaşın fitilini ateşlediği kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı