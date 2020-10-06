Son dakika haber! Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı
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Son dakika haber! Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı

06.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:00

Son dakika haber: Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ'da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.

Servis, söz konusu teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamayla birlikte ses kayıtlarını da paylaştı.

Teröristlerin, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri konuşmalarda, Karabağ'da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.

Son dakika haber! Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı
Son dakika haber! Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı
Son dakika haber! Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı
Son dakika haber! Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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