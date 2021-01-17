Son dakika haberi... Kar yağışının etkili olduğu Düzce ve Karabük'te kış lastiği denetimleri sürüyor

Son dakika haberi... Düzce ve Karabük'te görevli jandarma trafik timleri, karın ulaşımı aksatmaması için kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce ve Karabük'te görevli jandarma trafik timleri, karın ulaşımı aksatmaması için kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma trafik timleri, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği denetimlerini sürdürüyor.

Sorumluluk sahasında servis araçları, toplu taşıma araçları, yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve hafif ticari araçları durduran ekipler, kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol etti.

Lastiklerin diş derinliklerini, bulunması zorunlu işaretleri inceleyen ekipler, gerekli şartları sağlamayan araç sürücülerine idari para cezası uyguladı.

Araçlarda zincir, çekme halatı, takoz, ara kablo, el feneri ve ilk yardım çantası olup olmadığını da denetleyen ekipler, araç sürücülerine trafik kuralları, kış lastiği ve emniyet kemeri kullanımı, güvenli ve emniyetli taşımacılığını anlatan broşür verdi.

Hususi araç sürücülerine de kış lastiği takmalarını öneren ekipler, denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Karabük

Karabük İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri de kent genelinde kış lastiği uygulaması yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik timleri, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sürücüleri kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendiren ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever