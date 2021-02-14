Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
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Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi

14.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:15
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi

İSTANBUL'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

İSTANBUL'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Yarın işe gidecek olanlar ise arabalarının üzerine yağan karı temizleyerek hazırlık yaptı. İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Kağıthane'de arkadaşları ile sokağa çıkan çocuklar, kartopu oynayarak kardan adam yaptı. Yarın işe gidecek olanlar ise arabalarını kardan temizleyerek yarına hazırlık yaptı. Belediye ekipleri ise sokakların açık kalması için tuzlama çalışması yaptı.

"KARTOPU OYNUYORUZ"

Arkadaşları ile kartopu oynayan çocuklar "Çok eğlenceli arkadaşlarımız ile  kartopu oynuyoruz. Yasaklarda zaten dışarı çıkamıyorduk. Kar yağdı iyi oldu. Arkadaşlarımızla birlikte eğleniyoruz" dedi.

"YARINA HAZIRLANIYORUZ"

Arabasının üzerine yağan karları temizleyen Engin Gazel  de "Yarın iş var. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için arabamı temizliyorum. Çok güzel bir kar yağıyor. 15-20 santim kar yağdı. Daha da yağmaya devam ediyor. Söylenmişti kar yağacak diye. 1987 yılının karı yağacak diye. Güzel oldu en azından barajlarımız doldu. Susuz kalmadık. Karı da seviyoruz" diye konuştu.

(Fotoğraf)

 


Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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