Son dakika haberi: Kapkaç şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te yolda yürüyen genç bir kadını takip edip sonra da çantasını kapkaç yoluyla çalan şüpheli şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polis ekiplerine yakalandı.

Gaziantep'te yolda yürüyen genç bir kadını takip edip sonra da çantasını kapkaç yoluyla çalan şüpheli şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polis ekiplerine yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, yolda yürüyen genç kadını önce takip edip, sonra da kapkaç yapmak suretiyle çantasını çaldığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın, genç kadını takip etme ve kapkaç olayından sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA