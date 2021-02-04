Son dakika haberi: Kapıkule'de 230 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şoför tutuklandı
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Son dakika haberi: Kapıkule'de 230 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şoför tutuklandı

04.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:48
Son dakika haberi: Kapıkule'de 230 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şoför tutuklandı

Son dakika haberler... Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda ele geçirilen 230 kilogram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda ele geçirilen 230 kilogram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü E.B'nin gümrükteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 230 kilogram esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili tır sürücüsü E.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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