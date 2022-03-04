Son dakika haberi... KAPATILAN TARAF GAZETESİ ÇALIŞANLARININ YARGILANDIĞI DAVADA KARAR

GİZLİ kalması gereken "Egemen Harekat Planı"nı ele geçirilmesi ve yok edilmemesine ilişkin kapatılan Taraf Gazetesi çalışanlarının davasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Baransu "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" ve "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçlarından toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ise "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Firari sanık Tuncay Opçin'in dosyası ise ayrıldı.

Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davanın bugün 39'uncu celsesi görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmazken, davanın müdahillerinden emekli Albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

BARANSU VE AVUKATI DURUŞMA SALONUNDAN AYRILDI

ŞİKAYETÇİLERİN AVUKATI: EYLEM ÖRGÜTSEL

KARAR AÇIKLADI

ALTAN, ÇONGAR VE OĞUR'A 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

EMEKLİ ALBAY BASIN MENSUPLARINA KONUŞTU

BARANSU'YA 67 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

2 Haziran 2021 tarihinde görülen celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in birlikte hareket ederek Ergenekon ve Balyoz davalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyonların zemininin hazırlanması, kamuoyu oluşturulmasına yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün basın ayağını oluşturduklarını ifade etmişti. Mütalaada, Tuncay Opçin'in içeriği gereği gizli kalması gereken, ifşası halinde devletin savaş hazırlıklarını, savaş etkinliğini, askeri hareketlerini tehlikeye sokabilecek nitelikte Egemen Harekat Planı'ndaki belge ve bilgileri ele geçirerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amacı doğrultusunda kullanmak için Mehmet Baransu'ya verdiği anlatılmıştı. Mehmet Baransu tarafından Taraf Gazetesine getirilen belgelerin gazete içerisinde Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve Yazıişleri Müdürü Yıldıray Oğur tarafından incelendiği, taranan ve çıktısı alınan belgelerin orijinallerinin ise Mehmet Baransu tarafından yok edildiği iddia edilmişti. Baransu hakkında zincirleme şekilde "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edilmişti. Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur hakkında ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 11'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenmişti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel