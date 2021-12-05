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Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı Emniyet kemeri takmayan kadın kazada metrelerce fırlayarak hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasından emniyet kemerini takmayan kadın...

DİYARBAKIR (İHA) - Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Emniyet kemeri takmayan kadın kazada metrelerce fırlayarak hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasından emniyet kemerini takmayan kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişimin de bulunan TRT köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AGM 678 plakalı Peugeot 3008 markalı araç sürücüsü, Şanlıurfa'dan Batman'a giderken kapalı yolu fark etmeyerek metrelerce takla atarak durabildi.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kadın emniyet kemerini takmadığını ve takla sonucu metrelerce fırladıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, 3'ü kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden kadın, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol yapılan kontroller sonrası trafiğe açıldı.

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri

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