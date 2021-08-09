Son dakika haberi... Kapalı Çarşı girişinde yangın paniği
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Son dakika haberi... Kapalı Çarşı girişinde yangın paniği

Son dakika haberi... Kapalı Çarşı girişinde yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Fatih'te bulunan Tarihi Kapalı Çarşı girişindeki işyerlerine ait olan jeneratörde yangın çıktı.

Fatih'te bulunan Tarihi Kapalı Çarşı girişindeki işyerlerine ait olan jeneratörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın klima motorlarına da sıçrarken, alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Fatih Kapalı Çarşı girişindeki Mahmutbey Yokuşu üzerindeki işyerlerinin jeneratöründe çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Çarşının girişinde bulunan ve iş yerlerine ait olan bir jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanda bulunan klima motorlarına da sıçradı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangına işyeri sahipleri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangının söndürülmesi ile birlikte yaşanan panik sona erdi.

Yangın esnasında yangın tüpleriyle yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yangın esnasında bazı iş yerlerinde maddi hasar oluşurken, alevlerin yükseldiği yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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